Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,35 düşüşle 25,483,52 puan, sanayi endeksi yüzde 4,19 azalışla 13.354,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,69 kayıpla 10.553,13 puan ve mali endeks yüzde 3,45 gerilemeyle 13.918,98 puan oldu.
Altın ve döviz yükseldi
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 7,74 artışla 5 bin 760 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 7,69 yükselişle 38 bin 842 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 0,30 artarak 41,9530 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,30 yükselerek 49,0060 lira oldu.
Geçen hafta 55,5170 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,38 artışla 56,2850 liraya ulaştı.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,21 kazançla 53,0580 liradan alıcı buldu.