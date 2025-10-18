Piyasaların beklediği haber Trump'tan geldi 'Beni buna zorladılar'

ABD Başkanı Donald Trump'tan piyasaların beklediği Çin açıklaması geldi. Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisiyle ilgili "Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil, beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.

Gözler Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yapması beklenen görüşmede. Trump, Şi ile iki hafta içinde görüşeceklerini belirtti.

ÇİN'E YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ DEĞİŞİYOR MU?

Öte yandan ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük tarifesiyle ilgili konuşan Trump tarifenin değişebileceği sinyalini verdi. Trump "Yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil, beni bunu yapmaya zorladılar" dedi.

Öte yandan Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ile bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygılar VIX endeksinin yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine çıkmasında etkili oldu. VIX endeksi 24 Nisan 26,47 seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,8 artışla 5 bin 821 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 16.30 itibarıyla 5 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 508 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 738 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 379,4 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 362,4 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımları ile jeopolitik ve siyasi riskler, altın fiyatlarını destekliyor.

Öte yandan, ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması da piyasalardaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.