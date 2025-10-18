BIST 10.209
ASKİ, Ankara'daki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'da "Güdül, Beypazarı, Ayaş İlçe Merkezleri ve Bağlı Mahalleler Su Temini Projesi" kapsamında acele kamulaştırma çalışmaları yapacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçeleri sınırlarında yer alan ve kararda bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, projenin yapımı amacıyla ASKİ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

