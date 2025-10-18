BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  DÜNYA

Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı: Zamanı geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı: Zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin "ilginç" ve "samimi" geçtiğini belirterek, "Ona, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim." değerlendirmesini yaptı.

Abone ol

Beyaz Saray'da Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Trump, görüşmenin "ilginç" ve "samimi" geçtiğini kaydetti.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Ona, Putin'e de şiddetle tavsiye ettiğim gibi, artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı: Zamanı geldi - Resim: 0

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve savaşın artık sona ermesi gerektiğini belirterek, "Her iki taraf da zaferini ilan etsin, tarih kararını versin. Artık ateş açılmasın, ölüm olmasın, büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmasın." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM sinir uçlarıyla oynuyor! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
DEM sinir uçlarıyla oynuyor! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
Daha önce serbest kalmıştı! Diploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Daha önce serbest kalmıştı! Diploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Piyasaların beklediği haber Trump'tan geldi 'Beni buna zorladılar'
Piyasaların beklediği haber Trump'tan geldi 'Beni buna zorladılar'
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Haber alınamıyordu! Makinenin içinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu! Makinenin içinde ölü bulundu
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var
Basın İlan Kurumu'nda görev değişimi!
Basın İlan Kurumu'nda görev değişimi!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Zelenski'den, Trump görüşmesi sonrası ilk açıklama
Zelenski'den, Trump görüşmesi sonrası ilk açıklama