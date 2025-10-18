BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Daha önce serbest kalmıştı! Diploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı

Daha önce serbest kalmıştı! Diploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı

Sahte e-imza davasında tahliye edildikten sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan çete lideri Ziya Kadiroğlu, İstanbul'da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Kadiroğlu hakkında tekrar tutuklama kararı verilmişti.

Abone ol

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin yargılandığı davada tahliye edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında tekrar tutuklama kararı verilen sanık Ziya Kadiroğlu, İstanbul'da yakalandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ziya Kadiroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen tekrar tutuklama kararının ardından, polis ekipleri sanığı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, sanık Kadiroğlu'nu İstanbul'da gözaltına aldı.

TAHLİYE EDİLEN 5 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıkların tekrar tutuklanmasına karar vermişti.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Mahkeme, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Piyasaların beklediği haber Trump'tan geldi 'Beni buna zorladılar'
Piyasaların beklediği haber Trump'tan geldi 'Beni buna zorladılar'
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Fenerbahçe'de 7 eksik var! Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Haber alınamıyordu! Makinenin içinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu! Makinenin içinde ölü bulundu
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var
İzmir'de eğlence merkezinde facia! Dekor duvar çöktü yaralılar var
Basın İlan Kurumu'nda görev değişimi!
Basın İlan Kurumu'nda görev değişimi!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Zelenski'den, Trump görüşmesi sonrası ilk açıklama
Zelenski'den, Trump görüşmesi sonrası ilk açıklama
Defne Samyeli'den açıklama: Sonuçlara güvenmiyoruz
Defne Samyeli'den açıklama: Sonuçlara güvenmiyoruz
Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti, Trump uğurlamadı
Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti, Trump uğurlamadı