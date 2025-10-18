BIST 10.209
Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkes uzatıldı

Pakistan ile Afganistan arasında 15 Ekim’de ilan edilen 48 saatlik ateşkesin, Katar’da bugün başlaması beklenen müzakerelerin tamamlanmasına kadar uzatıldığı açıklandı.

Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı. Dawn gazetesinin ismi paylaşılmayan üst düzey diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde ateşkesin Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlamasının beklenen görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Kaynak, ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine uzatıldığını öne sürdü.

Tolo News'in sosyal medya hesabından ismi açıklanmayan Katar'daki kaynaklara dayandırılarak paylaşım yapıldı.

Ateşkesin Doha'da bugün başlaması planlanan görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı aktarılarak bunun Pakistan'ın isteği üzerine olduğu iddia edildi.

Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan, TTP örgütüyle mücadele kapsamında 9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

