Çocuğunun okuldan çıkmasını bekliyordu! İzmir'de vahşet

İzmir'in Konak ilçesinde bir süre imam nikahlı birliktelik yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
16 Ekim'de çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
A.Ç'nin, ifadesinde Gülben Duru ile imam nikahlı yaşadıkları birlikteliği 2019 yılında bitirdiklerini söylediği öğrenildi.
Cinayetin, bu birliktelikten dünyaya gelen çocukların görülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.