HABER /  GÜNCEL

Yargıtay’dan Mavi Marmara davasında önemli karar

Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda yaralanan bir vatandaşa 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek Mahkeme, tazminatın yetersiz olduğuna hükmetti.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla seyrederken İsrail tarafından uygulanan saldırıda yaralanan İ.Y., avukatı aracılığıyla olaya ilişkin dava açtı.

Yaşanan olayda psikolojik işkence uygulandığını ifade eden İ.Y., İsrail'e mal edilerek hazineden 300 bin lira manevi tazminatın tahsilini istedi.

ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI 

Yerel mahkeme, davacı İ.Y.'nin Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan, 'Mavi Marmara' gemisinde gönüllü olarak bulunması, hukuka aykırı eylemlere maruz kalması nedeniyle manevi olarak zarara uğradığı gerekçesiyle 300 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verdi.

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden davalı bir üst mahkemeye başvurdu.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI 

Bunun üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi ise olayın gelişim süreci ve yaralanma derecesi değerlendirildiğinde hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olduğu öne sürerek yerel mahkeme kararını kaldırıldı.

Ret kararı üzerini davacı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

TAZMİNAT YETERSİZ BULUNDU 

Olayın oluş şekli, olay tarihi, davacının maruz kaldığı hukuk dışı ve kötü muameleyi göz önünde bulunduran Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, hükmedilen manevi tazminat miktarını az bularak kararı bozdu.

