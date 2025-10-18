BIST 10.209
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi

Anadolu Ajansı
Belçika 1. Ligi'ndeki (Jupiler Pro League) Standard Liege-Antwerp maçı, sahaya atılan maddenin hakeme isabet etmesi sebebiyle tatil edildi.

Jupiler Pro League'in açıklamasında, Standard Liege'in Antwerp'i ağırladığı 11. hafta karşılaşmasında ev sahibi taraftarların "sürekli kötü davranışları" nedeniyle hakem Lothar D'hondt'un 88. dakikada maçı durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ertelenen karşılaşma, Pro League kurallarına göre 20 Ekim Pazartesi günü saat 15:00'te seyircisiz oynanacak. Bu nedenle, kalan dakikalarda (normal süre + uzatma dakikaları) seyirciye izin verilmeyecek ve maç Standard Liege'in 1-0 üstünlüğüyle devam edecek." ifadelerine yer verildi.

