BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  MAGAZİN

Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?

Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 ünlü isim hakkında yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına tepki gösteren Gülben Ergen, "Neden ünlü ya da göz önünde olmak yargılanmak sebebi" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasaklı ve uyarıcı madde kullandıkları iddiasıyla 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismin evine operasyon düzenlemişti. O gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı açıklanmış, ünlü isimler ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

NEDEN MİLYONLAR BİLİYOR?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yasaklı madde test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi.Sosyal medya sayfasından bir paylaşalım yapan Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı, "Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özelini kamuoyuna açıklıyorlar? Neden ünlü ya da gözününde olmak yargılanmak sebebi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Farklı mesleklerde olan herkese bu yapılabilir mi?

Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı? - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği..."
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği..."
Yargıtay’dan Mavi Marmara davasında önemli karar
Yargıtay’dan Mavi Marmara davasında önemli karar
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda! Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören yapıldı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda! Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören yapıldı
CHP'den istifa etmişti! Sessiz kalamazdım dedi itiraf gibi açıklama yaptı
CHP'den istifa etmişti! Sessiz kalamazdım dedi itiraf gibi açıklama yaptı
Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Geri sayım başladı, süre uzayacak mı?
Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Geri sayım başladı, süre uzayacak mı?
Çocuğunun okuldan çıkmasını bekliyordu! İzmir'de vahşet
Çocuğunun okuldan çıkmasını bekliyordu! İzmir'de vahşet
Boşanma aşamasındaki eşinin aracına taktırmış! Yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşinin aracına taktırmış! Yakalandı
Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir adım
Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir adım
İrfan Can Kahveci kadro dışı olayı sonrası isyan etti! Adı Beşiktaş ile anılıyordu
İrfan Can Kahveci kadro dışı olayı sonrası isyan etti! Adı Beşiktaş ile anılıyordu
Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkes uzatıldı
Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkes uzatıldı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
ASKİ, Ankara'daki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak
ASKİ, Ankara'daki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak