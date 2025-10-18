Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 ünlü isim hakkında yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına tepki gösteren Gülben Ergen, "Neden ünlü ya da göz önünde olmak yargılanmak sebebi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasaklı ve uyarıcı madde kullandıkları iddiasıyla 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismin evine operasyon düzenlemişti. O gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı açıklanmış, ünlü isimler ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

NEDEN MİLYONLAR BİLİYOR?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yasaklı madde test sonuçlarının açıklanmasına tepki gösterdi.Sosyal medya sayfasından bir paylaşalım yapan Gülben Ergen şu ifadeleri kullandı, "Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özelini kamuoyuna açıklıyorlar? Neden ünlü ya da gözününde olmak yargılanmak sebebi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Farklı mesleklerde olan herkese bu yapılabilir mi?