YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını açıklayacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü düzenlenecek 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması yönünde talepte bulundu.

Mahkeme, bu talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletirken, daha önceki tedbir kararının kaldırılmadığını gerekçe gösterdi. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu ise bunun üzerine konuyu Yüksek Seçim Kurulu gündemine taşıdı. YSK'nın bugün saat 14.00’te toplanarak kongrenin yapılıp yapılamayacağına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 19 Ekim Pazar günü İstanbul'da Pazar günü yapılması planlanan 39. Olağan İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden gelen durdurma talebi nedeniyle krize girdi.

Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletti. Talep yazısında, CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında, “CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK’ya görüş sordu.

Mahkeme kararının ardından Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapmayı planladığı kongrenin “yapılıp yapılamayacağına” ilişkin görüş talebinde bulundu.

YSK saat 14.00’te toplanarak konuyu ele alacağı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER KARAR ALINMIŞTI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP’nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istemişti.

Söz konusu yazı İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na iletilmiş, ancak konu YSK gündemine taşınmış ve Kurul 24 Eylül’de kongrenin devamına karar vermişti.