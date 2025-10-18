BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  MAGAZİN

Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi

Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi

Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde intihara kalkıştığı iddia edili. Gazeteci Adem Metan, "Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor" dedi.

Abone ol

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre sekiz kişinin kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat, iddiaları gözyaşları içinde reddederek yalnızca yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ve çocuklarının üzerine yemin ettiğini söyledi.

Gazeteci Adem Metan, X hesabından Dilan Polat'ın intihar etmek için FSM Köprüsü'ne çıktığını ve eşi Engin Polat tarafından vazgeçirildiğini belirtti. Metan şunları yazdı:

"Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor"

İlgili Haberler
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
ÖNCEKİ HABERLER
Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?
Gülben Ergen isyan etti! Bu kadar özele girmek zorundalar mı?
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği..."
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz desteği..."
Yargıtay’dan Mavi Marmara davasında önemli karar
Yargıtay’dan Mavi Marmara davasında önemli karar
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda! Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören yapıldı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda! Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören yapıldı
CHP'den istifa etmişti! Sessiz kalamazdım dedi itiraf gibi açıklama yaptı
CHP'den istifa etmişti! Sessiz kalamazdım dedi itiraf gibi açıklama yaptı
Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Geri sayım başladı, süre uzayacak mı?
Eski tip ehliyet sahipleri dikkat! Geri sayım başladı, süre uzayacak mı?
Çocuğunun okuldan çıkmasını bekliyordu! İzmir'de vahşet
Çocuğunun okuldan çıkmasını bekliyordu! İzmir'de vahşet
Boşanma aşamasındaki eşinin aracına taktırmış! Yakalandı
Boşanma aşamasındaki eşinin aracına taktırmış! Yakalandı
Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir adım
Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir adım
İrfan Can Kahveci kadro dışı olayı sonrası isyan etti! Adı Beşiktaş ile anılıyordu
İrfan Can Kahveci kadro dışı olayı sonrası isyan etti! Adı Beşiktaş ile anılıyordu
Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkes uzatıldı
Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkes uzatıldı
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?