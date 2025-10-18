Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi

Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde intihara kalkıştığı iddia edili. Gazeteci Adem Metan, "Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor" dedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre sekiz kişinin kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat, iddiaları gözyaşları içinde reddederek yalnızca yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ve çocuklarının üzerine yemin ettiğini söyledi.

Gazeteci Adem Metan, X hesabından Dilan Polat'ın intihar etmek için FSM Köprüsü'ne çıktığını ve eşi Engin Polat tarafından vazgeçirildiğini belirtti. Metan şunları yazdı:

"Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor"