BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
GÜNCEL

Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre sekiz kişinin kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat, iddiaları gözyaşları içinde reddederek yalnızca yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ve çocuklarının üzerine yemin ettiğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı. Sonuçlara göre 8 ünlünün kanında veya saçında uyuşturucu tespit edildi.

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

O isimlerden birisi de Dilan Polat oldu. Sonuçlar çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından video paylaşan Polat, uyuşturucu iddiasını reddetti.

"BENİM KANIMDA ÇIKABİLECEK TEK ŞEY REÇİL REÇETELİ İLAÇLAR"

Gözyaşları içinde konuşan Polat şunları söyledi: "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Ki saçım kesilirken defalarca kez söyledim. 'Bu ilaçları içiyorum' diye. 'Hayır o başka ilaç olarak çıkıyor' dedi.

"ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE YEMİN EDİYORUM"

Yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler. Ben bir anneyim. Benim çocuğum var. Yazıktır günahtır. Daha yeni vermişim bu testi. Ne olur yapmayın. Bırakın beni günahtır."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
Kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı
İngiliz gazeteci ülkesini tiye aldı "o esnada Türkiye" deyip paylaştı
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Ateşkese rağmen İsrail Lübnan’ı vurdu
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar
Gişelerde feci ölüm! Bariyere son sürat çarptı alev aldı kaza anı güvenlik kamerasında
Gişelerde feci ölüm! Bariyere son sürat çarptı alev aldı kaza anı güvenlik kamerasında
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor