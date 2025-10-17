Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre sekiz kişinin kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat, iddiaları gözyaşları içinde reddederek yalnızca yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ve çocuklarının üzerine yemin ettiğini söyledi.

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

O isimlerden birisi de Dilan Polat oldu. Sonuçlar çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından video paylaşan Polat, uyuşturucu iddiasını reddetti.

"BENİM KANIMDA ÇIKABİLECEK TEK ŞEY REÇİL REÇETELİ İLAÇLAR"

Gözyaşları içinde konuşan Polat şunları söyledi: "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Ki saçım kesilirken defalarca kez söyledim. 'Bu ilaçları içiyorum' diye. 'Hayır o başka ilaç olarak çıkıyor' dedi.

"ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE YEMİN EDİYORUM"

Yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler. Ben bir anneyim. Benim çocuğum var. Yazıktır günahtır. Daha yeni vermişim bu testi. Ne olur yapmayın. Bırakın beni günahtır."