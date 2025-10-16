BIST 10.371
DOLAR 41,84
EURO 48,97
ALTIN 5.769,22
MEDYA

Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, daha önce Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV’yi hedef alan açıklamalarının ardından bu kez Sözcü TV’de yayınlanan İpek Özbey’in Kırmızı Beyaz programında tartışma yarattı. Sanatçılara yönelik uyuşturucu soruşturmasına sessiz kalındığını söyleyen Özdil’e, Özbey “Bize demiyorsunuz herhalde, bütün gün yayın yaptım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Özdil, “Ben senin alınganlığından bıktım, burada konuşma özgürlüğümüz olduğu için konuşuyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın açıklamaları ve muhalefet cephesine yakın medya organlarında yayınlar yapmasına tepki göstererek  Sözcü TV de dahil olmak üzere Halk TV ve Tele1'i hedef alarak “Bana, Emin Çölaşan’a, Uğur Dündar’a, Sözcü yazarlarına, Sözcü’ye, Cumhuriyet gazetesine, Halk TV’ye, TELE1’e ağzına gelen bütün küfürleri eden bu adam, şimdi muhalefet tarafına geçti, artık Tayyip Erdoğan’a küfür ediyor diye Sözcü televizyonuna, Halk TV’ye, TELE1’e çıkarılıyor. Bu kadar omurgasız medya olur mu?” demişti.

Yılmaz Özdil bu sefer de  Sözcü TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Özbey'e çok sert bir tepki gösterdi.

Özdil'in sanatçılara yönelik uyuşturucu soruşturmasına sessiz kalındığı eleştirisine İpek Özbey'den "Bize demiyorsunuz herhalde değil mi? Bütün gün yayın yaptım" şeklinde cevap geldi. Bunun üzerine Yılmaz Özdil, "Ben senin alınganlığından bıktım. Burada konuşabilme özgürlüğümüz olduğu için burada konuşuyoruz. Sen ve Sözcü TV henüz idrak etmemiş olabilir ama ben Sözcü personeliyim" dedi.

Yılmaz Özdil'in sözlerine İpek Özbey'in gülerek karşılık vermesi de gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Muğla'da silahlı kavga: 2 kişi öldü
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar
Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar
Gişelerde feci ölüm! Bariyere son sürat çarptı alev aldı kaza anı güvenlik kamerasında
Gişelerde feci ölüm! Bariyere son sürat çarptı alev aldı kaza anı güvenlik kamerasında
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor
Yılmaz Özdil: Özgür Özel beni Sözcü'den kovdurmaya çalışıyor
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza
Güvenlik görevlisinin saniyelik hamlesi ile kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi
Güvenlik görevlisinin saniyelik hamlesi ile kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar böyle kaydedildi
Hakan Tosun'u kim öldürdü? Hakan Tosun cinayetinin videosu şok etti
Hakan Tosun'u kim öldürdü? Hakan Tosun cinayetinin videosu şok etti
Bakırköy'de filleri aratmayan sahne kamerada polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı
Bakırköy'de filleri aratmayan sahne kamerada polisten kaçan şüpheli vurularak yakalandı
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü