DÜNYA

Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin

Türk hackerlar, ABD ve Kanada’daki birçok havalimanının anons sistemine sızarak hoparlörlerden “Özgür Filistin” sloganı ve Donald Trump ile Binyamin Netanyahu’ya küfürlü ifadeler yayınladı.

Türk hackerlar, ABD ve Kanada'daki birçok havalimanının anons sistemine sızdı. Havalimanında duyulan anonslarda Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'ya küfredilirken, "Özgür Filistin" denildi.

Türk hackerlar, ABD ve Kanada'daki birçok havalimanının anons sistemine sızdı. Siber saldırı, birden fazla havalimanını etkiledi. Hackerlar, sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak havalimanı hoparlörlerinden anonslar yayınladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANONSLARDA TRUMP VE NETANYAHU'YA KÜFREDİLDİ

Sistem üzerinden yapılan anonslarda "Özgür Filistin" sloganı duyuldu. Anonslarda ayrıca Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'ya yönelik küfürlü ifadeler kullanıldı. Bu durumun yolcular ve havalimanı personeli arasında şaşkınlık yarattığı belirtildi. Yetkililer, olayda uçuş güvenliğini tehdit eden bir durum olmadığını bildirdi.

