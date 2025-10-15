Trump ve Macron'un bilek güreşi gündem olmuştu İngiliz basını dudak okudu olay diyaloglar

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mısır'daki Gazze Barış Zirvesi öncesi el sıkışması bilek güreşine dönmüştü. İkilinin o anlarda birbirlerine ne söyledikleri ortaya çıktı.

Mısır'daki Gazze Barış Zirvesi öncesinde ABD Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşananlar tartışılıyor. Kameralar önünde el sıkışan iki lider birbirlerini çekiştirdi, yaklaşık 30 saniye boyunca bir yaklaşıp bir ayrıldılar.

El sıkışmanın neredeyse bilek güreşine dönüştüğü yorumları yapıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, bu el sıkışmada neler konuşulduğunu dudak okuma yöntemiyle anlamaya çalıştı.

Gazetenin haberine göre, Trump, Macron'a önce 'Seni görmek güzel, sen de aynı fikirde misin?' diyor.

Macron'un yanıtının ardından Trump bu kez, 'Samimi misin?' diye soruyor. Macron da 'Tabiki' diye yanıt veriyor.

Ardından iki lider, el sıkışmayı bırakıp, birbirlerinin ellerini daha sıkı kavrıyor.

Daily Mail'e konuşan dudak okuma uzmanına göre, Macron'u kendisine çeken Trump 'Beni incittin' diyor. Ardından Macron 'Biliyorum' diye yanıtlıyor.

Gazetenin haberine göre, Trump en sonunda Macron'a 'Barış yapıyorum' drken, Macron ise, 'Hadi oradan' diyerek Trump ile alay ediyor.



Ancak Trump Macron'u tehdit ederek, 'Ben sadece beni incitenleri incitirim' diyor. Son olarak Macron, 'Bunu göreceğiz' diyince Trump da 'Göreceksin' yanıtını veriyor.