Sırrı Sakık'ın 'alçak' lafı olay oldu! Bu sözü Atatürk için mi dedi işte o video

DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın meclis çatısı altında yaptığı 'alçak' temalı konuşma büyük tepki çekti. Sırrı Sakık'ın bu sözleri ile Atatürk'e yönelik sayanlar oldu. Cihat Yaycı da tepki gösterenler arasındaydı. Sırrı Sakık ise söz konusu konuşmayı X hesabında tepeye sabitleyerek geri adım atmadığı gibi sözlerine izahat da getirmedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM grubunda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'Alçaksınız, yüzsünüz' sözlerine verdiği yanıtla gündem oldu. Sırrı Sakık'ın sözleri Atatürk'e 'alçak' diyor diye yorumlayanlar da oldu. 

Sırrı Sakık tepkiler sonrasında bir açıklama yapmadığı gibi söz konusu konuşmasının videosunu X hesabında tepeye sabitledi. Sırrı Sakık söz konusu konuşmasında şöyle diyor:
 "Son günlerde Meclis'te son süreçle ilgili 'hain, alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz?

- Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt'ü yok sayanlar alçaktır.

-Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır." 

GELDİĞİMİZ NOKTA BU MU?
Emekli amiral sosyal medya hesabından Sırrı Sakık'ın söz konusu 'alçak' konuşmasını yayınlayarak şu tepkiyi gösterdi:
-Türkiye Cumhuriyeti ‘ne, kurucusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine TBMM çatısı altında hakaret ediliyor.. Herkes sus pus… Geldiğimiz nokta bu… Bu muydu istenen? Buna sebep olanları, suskun kalanları, zemin hazırlayanları umarım Türk Milleti değerlendiriyordur.

