BIST 10.556
DOLAR 41,79
EURO 48,41
ALTIN 5.529,00
GÜNCEL

Esenyurt’ta dilenci kadının üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü

Esenyurt’ta dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan kadın, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenirken takibe alındı ve gözaltına alındı.

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.

Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yasalara aykırı olan organize dilencilik faaliyetleri ile bazı kişilerin büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiğini belirtti.

İlçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Aksoy, manevi duyguları suistimal eden kişilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye: Sigarayı bırak
Milli seyir füzesi SOM-J atış testi görüntüleri paylaşıldı
Milli seyir füzesi SOM-J atış testi görüntüleri paylaşıldı
İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'a protesto şoku
İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'a protesto şoku
Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit
Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı