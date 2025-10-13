BIST 10.565
DOLAR 41,80
EURO 48,38
ALTIN 5.507,69
BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli seyir füzesi SOM-J atış testi görüntüleri paylaşıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kacır, NSosyal hesabından milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testine ilişkin paylaşım yaptı.

Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Kacır, "TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı." ifadesini kullandı.
Kacır, füzenin "satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman" özelliklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiyesi'ne giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'a protesto şoku
İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump'a protesto şoku
Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit
Tromboz ve damar tıkanıklığı riski artıyor! Bu hastalıklar insan yaşamı için büyük tehdit
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
Sonbahar cilt yenilenmesi için en uygun zaman! Cildinizdeki yaz yorgunluğunu sonbaharda atın
Sonbahar cilt yenilenmesi için en uygun zaman! Cildinizdeki yaz yorgunluğunu sonbaharda atın
Bakan Yerlikaya, "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Bakan Yerlikaya, "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu