Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'yi anlatırken "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz." yanıtını verdi,

Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

Salondakilere, "Su yatağında akar" atasözünü hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan her hadisenin bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye kendi tabii mecrasından geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Bölgedeki diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şunun altını tekrar önemle çiziyorum, şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür."

Salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz." yanıtını veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazze'de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Türkiye olarak hep şunu söyledik, 'adil bir barışın kaybedeni olmaz.' Yapılan anlaşmanın Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu sürece destek veren tüm liderlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin vicdanlı, hakkaniyetli ve ilkeli duruşunu orada da güçlü biçimde temsil eden istihbaratçılarımızı ve diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık bundan geriye dönüş olmamalıdır. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze'ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarı. İki devleti özellikle iki ayrı çözümle Müslüman'ı, Hristiyan ve Musevi'siyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz."