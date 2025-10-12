Sinan Burhan'dan çarpıcı kulis: Beş siyasi parti temsilcisi Abdullah Öcalan'la görüşecek

Gazeteci Sinan Burhan, Terörsüz Türkiye sürecinin hızladığını söyledi ve 'en flaş gelişme' diyerek bir kulis bilgisi paylaştı. Burhan, önünüzdeki hafta sonuna kadar beş siyasi parti temsilcisinin Öcalan'la görüşeceğini bildirdi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında çarpıcı kulis bilgisi paylaştı. "Bugünlerde Ankara'daki Terörsüz Türkiye süreci yani Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi süreci hızlandı. Bir taraftan da diplomatik hamleler hızlandı. " ifadelerini kullanan Burhan şunları kaydetti:

"Ankara'dan aldığım kulis bilgilerine göre..."

"Birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. En flaş gelişmeden bahsedebilirim Ankara'dan aldığım kulis bilgilerine göre beş siyasi parti temsilcisi önümüzdeki hafta sonuna kadar Abdullah Öcalan'la bir görüşme yapacak. Aldığım bilgilere göre önümüzdeki hafta sonuna kadar bu görüşme yapılacak."