Ataşehir'de skandal el hareketi yapan İETT şoförü işten el çektirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT, Ataşehir'de trafik tartışmasında uygunsuz davranışta bulunan şoförü işten el çektirdiğini açıkladı.

İETT'den yapılan açıklamada, dün Ataşehir'de bir İETT şoförünün, trafikte başka bir araç sürücüsü ile tartışma yaşadığı kaydedildi.

Şoförün bu tartışmada uygun olmayan davranışta bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzca söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş olup, hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Ataşehir'de İETT şoförü ile önüne geçen otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, şoförün, trafikte önüne geçen otomobile çarpması, bunun üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında İETT şoförünün araç sürücüsüne el hareketi yapması yer alıyor.

