Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli’nin hibe ettiği araziye yapılan Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nin 1. etabının 11 Ekim 2025’te açılacağı belirtildi. Bingöl’ün ziyarette “Çeke Çeke” deyişini seslendirdiği ve bağlamasını Bahçeli’ye hediye ettiği ifade edildi.
