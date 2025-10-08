BIST 10.756
Devlet Bahçeli, Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl’ü makamında ağırladı. MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli’nin hibe ettiği araziye yapılan Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nin 1. etabının 11 Ekim 2025’te açılacağı belirtildi. Bingöl’ün ziyarette “Çeke Çeke” deyişini seslendirdiği ve bağlamasını Bahçeli’ye hediye ettiği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Yavuz Bingöl'ü makamında misafir etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi 1. Etap'ın 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açılacağı bildirildi.

Açıklamada, Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, açılış öncesi Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiği belirtildi.

Bingöl'ün ziyarette "Çeke Çeke" deyişini seslendirdiği ve ardından bağlamasını Bahçeli'ye hediye ettiği kaydedildi.

MYK toplantısı sona erdi! AK Parti’den terörsüz Türkiye vurgusu
Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı
Ünlüler 2 otobüse doldurulup uyuşturucu testine götürüldü işte o video
Sarıkamış'ta orman yangını 1,5 hektar alana zarar verdi!
Erdoğan ile fotoğraf olayı! Ali Babacan fena patladı size mi soracağız?
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek
Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!
Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
