BIST 10.756
DOLAR 41,71
EURO 48,45
ALTIN 5.426,13
GÜNCEL

Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da resmi satışına başladı. Şirket, siparişlerin Trugo uygulaması üzerinden alınacağını ve teslimatların Ocak 2026’da yapılacağını duyurdu. Togg’un Avrupa sevkiyatları kapsamında T10X modelleriyle dolu trenin Marmaray’ın Gebze istasyonunda görüntülenmesi dikkat çekti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da resmi satışına başlamıştı. Togg otomobilleriyle dolu tren, Marmaray’ın Gebze istasyonunda görüntülendi.

Sevkiyat sırasında araçların büyük bir çoğunluğunun T10X modelinden oluşması dikkat çekti. 

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı Almanya'da satışa çıktı. Togg'un açıklamasına göre araç siparişleri Trugo uygulaması üzerinden alınacak. Almanya'da satışı yapılan modellerin teslimatlarının Ocak 2026'da başlayacağı duyuruldu.

Avrupa pazarına açılan Togg'un yurt dışına sevkiyatları başladı. Togg otomobilleriyle dolu tren, Marmaray’ın Gebze istasyonunda böyle görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünlüler 2 otobüse doldurulup uyuşturucu testine götürüldü işte o video
Ünlüler 2 otobüse doldurulup uyuşturucu testine götürüldü işte o video
Sarıkamış'ta orman yangını 1,5 hektar alana zarar verdi!
Sarıkamış'ta orman yangını 1,5 hektar alana zarar verdi!
Erdoğan ile fotoğraf olayı! Ali Babacan fena patladı size mi soracağız?
Erdoğan ile fotoğraf olayı! Ali Babacan fena patladı size mi soracağız?
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırdı
DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek
DEM Parti’den Bahçeli’nin İmralı açıklamasına destek
Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!
Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!
Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu
Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet