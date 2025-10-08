Togg’un Avrupa sevkiyatı başladı
Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Avrupa’daki ilk pazarı olan Almanya’da resmi satışına başladı. Şirket, siparişlerin Trugo uygulaması üzerinden alınacağını ve teslimatların Ocak 2026’da yapılacağını duyurdu. Togg’un Avrupa sevkiyatları kapsamında T10X modelleriyle dolu trenin Marmaray’ın Gebze istasyonunda görüntülenmesi dikkat çekti.
Sevkiyat sırasında araçların büyük bir çoğunluğunun T10X modelinden oluşması dikkat çekti.
