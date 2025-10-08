BIST 10.835
YEREL

Sarıkamış'ta orman yangını 1,5 hektar alana zarar verdi!

Sarıkamış'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

YANGIN SEBEBİ BELLİ OLMADI

Mescitli köyü Ereğli Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

2 SAAT MÜCADELE EDİLDİ

Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin de destek verdiği 2 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.

