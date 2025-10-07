BIST 10.735
DOLAR 41,71
EURO 48,65
ALTIN 5.342,33
DÜNYA

Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlayarak Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve görüşme sırasında Carney'e şaka yaparak, "Sırada Kanada'nın ABD ile birleşmesi var." dedi. Carney kahkaha atarken, Trump şakasını "Şaka şaka, değil" diyerek sürdürdü.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP'TAN KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ ŞOKE EDEN ŞAKA

İki lider görüşmenin ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı esnasına ABD Başkanı Trump'ın Carney'e şakası damga vurdu.

"SIRADA KANADA'NIN ABD İLE BİRLEŞMESİ VAR"

Trump Carney'e, Sırada Kanada'nın ABD ile birleşmesi var." dedi. Carney, kahkaha atarken, Trump önce, "Şaka şaka." dedi. Daha sonra "Değil" diyerek şakasını sürdürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu
Özgür Özel’in slogan atan partiliye tepkisi gündem oldu
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Diyarbakır'da can pazarı! Zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralı
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
Köy yaşantısına teknolojik dokunuş: Evler 360 derece dönüyor
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
GÖKSUR IIR füzesinden hedefe tam isabet
Cem Küçük: Serdar Öktem 1 ay önce koruma talep etmiş
Cem Küçük: Serdar Öktem 1 ay önce koruma talep etmiş
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz çileden çıktı: Senin gibiler sakız bile satmamalı
Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz çileden çıktı: Senin gibiler sakız bile satmamalı
Manisa'da eski eşin gözü döndü kucaktaki bebeğe aldırmadı markette ikisini de bıçakladı
Manisa'da eski eşin gözü döndü kucaktaki bebeğe aldırmadı markette ikisini de bıçakladı
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Konya'da kırmızı ışıkta feci ölüm 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
Konya'da kırmızı ışıkta feci ölüm 2 kişinin öldüğü kaza kamerada