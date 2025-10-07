Meclis'te ilk kez Kürtçe olarak 'Yaşasın Başkan Apo' sloganları atıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez Kürtçe olarak 'Biji Apo' sloganları atıldı. DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'ndan yansıyan görüntüler gündeme oturdu. AK Partili Savcı Sayan TBMM çatısı altında bu tarz sloganları atılmasını 'barış sürecini sabote etme girişimi' olarak yorumladı.

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın 1 Ekim'de başlamasıyla siyasi partiler de grup toplantılarına başladı. Diyarbakır'dan Ankara'ya 'umut hakkı' için yürüyen DEM Partili kadınlar, TBMM’de DEM Parti grubuna katıldı.

TBMM'DE İLK KEZ KÜRTÇE APO SLOGANI

Kadınlar grupta Kürtçe olarak “Biji serok Apo” (Yaşasın Başkan Apo), “jın jiyan azadi”, "Öcalan'a özgürlük" sloganları attı.

BARIŞ SÜRECİNİ SABOTE...

AK Partili Savcı Sayan X hesabından görüntüleri paylaşarak bu olayı barış sürecini sabote etme girişimi olarak yorumladı. Sayan şunları yazdı:

-DEM Parti, terörsüz Türkiye sürecini Meclis’te “Biji Serok Apo” sloganlarıyla sabote ediyor. Terör bittiğinde biteceklerini biliyorlar. Tahriklerle süreci baltalıyorlar.