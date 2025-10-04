BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
POLİTİKA

TBMM'deki liderler görüşmesi! Fatih Erbakan'dan "ittifak" açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM resepsiyonundaki fotoğrafın yeni bir ittifakın habercisi olmadığını düşündüğünü söyledi. Erbakan, "Bizde oradaydık sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik elini sıktık. Biz orada bulunmadık salondan dışarı çıktık." dedi.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda muhalefet partisinin liderleriyle bir araya geldiği görüntüler çok konuşuldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan o fotoğrafa ilişkin bir açıklama geldi.

"Biz orada bulunmadık salondan dışarı çıktık"

"Fotoğrafla ilgili şunu söylemek isterim spontane gelişen bir durum oluştu. Bizde oradaydık sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik elini sıktık. Biz orada bulunmadık salondan dışarı çıktık.Diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler. " ifadelerini kullanan Erbakan şunları söyledi:

"Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın habercisi olacağını zannetmiyorum"

Orada sayın Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Yeni yasama yılının açılış töreni TBMM'nin çatısı altında dolayısıyla sanki AK Parti Genel Merkezi'nde sayın Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile bulunuyormuş da sanki orada görüşmüşler gibi bir durum çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muharrem İnce’den Babacan’a sert tepki: Hesap günü yaklaşıyor
Muharrem İnce’den Babacan’a sert tepki: Hesap günü yaklaşıyor
İHH, Sumud ve Özgürlük filolarına destek için İstanbul'da oturma eylemi başlattı
İHH, Sumud ve Özgürlük filolarına destek için İstanbul'da oturma eylemi başlattı
Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları
Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları
CHP İstanbul İl Kongresi'nde süren kriz! Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken benzetme
CHP İstanbul İl Kongresi'nde süren kriz! Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken benzetme
İsrail Sumud Filosu'nun son teknesini böyle ele geçirdi
İsrail Sumud Filosu'nun son teknesini böyle ele geçirdi
Gülüş tasarımı sadece estetik değil, fonksiyonel bir süreç
Gülüş tasarımı sadece estetik değil, fonksiyonel bir süreç
Şahinbey Belediye Başkanı çileden çıktı! Tuzdaki böceğe çörek otu dedi, tenekelerde fare pisliği...
Şahinbey Belediye Başkanı çileden çıktı! Tuzdaki böceğe çörek otu dedi, tenekelerde fare pisliği...
Ahmet Minguzzi davasında tansiyon yükseldi! Yasemin Minguzzi ayağa kalktı, sanıklar üzerine yürüdü
Ahmet Minguzzi davasında tansiyon yükseldi! Yasemin Minguzzi ayağa kalktı, sanıklar üzerine yürüdü
Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Saldırı barbarcadır
Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Saldırı barbarcadır
İsrail’den Sumud Filosu'ndaki gemilere müdahale
İsrail’den Sumud Filosu'ndaki gemilere müdahale
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti...
CNN Türk ve Sözcü TV yorumcuları Hakan Fidan konusunda birleşti...
Güllü'nün kanlar içinde ceset torbasına koyulduğu anlar ortaya çıktı! Tuyan'ın feryadı sokağı inletiyor
Güllü'nün kanlar içinde ceset torbasına koyulduğu anlar ortaya çıktı! Tuyan'ın feryadı sokağı inletiyor