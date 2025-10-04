TBMM'deki liderler görüşmesi! Fatih Erbakan'dan "ittifak" açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM resepsiyonundaki fotoğrafın yeni bir ittifakın habercisi olmadığını düşündüğünü söyledi. Erbakan, "Bizde oradaydık sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik elini sıktık. Biz orada bulunmadık salondan dışarı çıktık." dedi.

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda muhalefet partisinin liderleriyle bir araya geldiği görüntüler çok konuşuldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan o fotoğrafa ilişkin bir açıklama geldi.

"Biz orada bulunmadık salondan dışarı çıktık"

"Fotoğrafla ilgili şunu söylemek isterim spontane gelişen bir durum oluştu. Bizde oradaydık sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik elini sıktık. Biz orada bulunmadık salondan dışarı çıktık.Diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler. " ifadelerini kullanan Erbakan şunları söyledi:

"Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın habercisi olacağını zannetmiyorum"

Orada sayın Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Yeni yasama yılının açılış töreni TBMM'nin çatısı altında dolayısıyla sanki AK Parti Genel Merkezi'nde sayın Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile bulunuyormuş da sanki orada görüşmüşler gibi bir durum çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum.