İsrail’den Sumud Filosu'ndaki gemilere müdahale

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de insani yardım faaliyetleri kapsamında Küresel Sumud Filosu’ndan yardım talebinde bulunan 3’ü Türk 11 kişinin Deniz Kuvvetleri tarafından tahliye edildiğini açıkladı. Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 50’den fazla gemiden oluşan filo, yüksek riskli bölgeye giriş yaptı. İsrail donanması filoyu telsizle uyararak rotalarını değiştirmelerini istedi, aksi halde el koyacaklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Sumud Filosu'na ilişkin kritik bir açıklama yapıldı.

"3'Ü TÜRK 11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" denildi.

İSRAİL: "GEMİNİZE EL KOYACAĞIZ"

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu’nu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" dedi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İsrail donanması filoya ulaştı ve rotalarını değiştirmeleri istedi açıklamasını yaptı

FİLOYA SALDIRI ALARMI

İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu’na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

"12 İSRAİL GEMİSİ YAKLAŞIYOR"

Bugün akşam saatlerinde filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gazze'ye yaklaşık 90 deniz mili (166 km) kaldığı bildirildi.

Bir diğer açıklamada ise "Tekneleri engellemek için 12 İsrail gemisi filoya yaklaşıyor" denildi.

"İSRAİL ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEMİZİ TALEP ETTİ"

Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı. İsrail, filoda yer alan Alma gemisini her iki taraftan kuşattı.

İLETİŞİM ZOR KURULUYOR

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail donanması kuşatması yoğunlaşırken, filoyla güçlükle iletişim kurulabiliyor.

YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRİŞ YAPILMIŞTI

Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.

İsrail’in filoya müdahale planı uluslararası hukuku yeniden tartışmaya açtı.

Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.

3 GEMİYE MÜDAHALE

Gelen bilgilere göre Alma, Sirius ve Adara isimli 3 gemiye, İsrail tarafından müdahale edildi. Müdahale edilen gemi sayısının artması bekleniyor.