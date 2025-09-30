Cüneyt Özdemir'den o sözlere tepki: Bel altından vurmak için...

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren gazeteci Cüneyt Özdemir "Bana bel altından vurmak için "Görüyor musunuz CNN Türk'te program yapıyor bu" diyor. Evet kardeşim, ben illa Sözcü'de çalışmak zorunda mıyım?" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. "İlla Sözcü'de çalışmak zorunda mıyım?" ifadelerini kullanan Özdemir "Beni izleyen pek çok AK Partili izleyicim de var, bu ülkenin yarısı AK Partili." dedi. Özdemir şunları söyledi:

"İlla Sözcü'de çalışmak zorunda mıyım?"

Zaman zaman şöyle bir şey oluyor. Özellikle o Faruk Bildirici bana bel altından vurmak için "Görüyor musunuz CNN Türk'te program yapıyor bu" diyor. Evet kardeşim, ben illa Sözcü'de çalışmak zorunda mıyım?

"Pek çok AK Partili izleyicim de var"

Beni izleyen pek çok AK Partili izleyicim de var, bu ülkenin yarısı AK Partili. Ben illa CHP'li ve muhalif olmak zorunda değilim. Mesele herkese konuşmak.