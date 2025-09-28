Melih Gökçek: Gong ücretini ATO ödedi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gazeteci Fuat Uğur'a yaptığı açıklamada, festivalde gong vuran mankenin parasını Ankara Ticaret Odası’nın ödediğini ve bunun belediyeyle ilgisi olmadığını söyledi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında Gazeteci Fuat Uğur ile Gazeteci Hacı Yakışıklı’ya konser harcamalarına ilişkin açıklama yaptı.

‘‘ÖDEMESİNİ ATO YAPTI’’

Gazeteci Fuat Uğur’a verdiği açıklamada Gökçek, adı geçen Gongçu kız harcaması hakkında şunları ifade etti:

‘‘O gongu vuran mankenin parasını ve pazarlığını da ATO (Ankara Ticaret Odası) yaptı ve parasını da o ödedi. Kesinlikle büyükşehirle alakası yok’’

Gazeteci Gürbüz Evren, festivalde Gong'a vurması için Hollandalı bir mankene (güncel değeri) 21 milyon TL verildiğini iddia etmişti.

‘‘ARADAKİ FARK TAM ON MİSLİ’’

Gazeteci Hacı Yakışıklı’ya ise yaptığı açıklamada, ‘‘Geçen sene Cumhuriyet Bayram’ında yapılan konser 41 milyon TL, bu sene Cumhuriyet Bayram’ında yapılan konser 4 milyon 600 bin TL. Aradaki fark tam on misli. Bunun mantığını anlatmalılar’’ dedi.