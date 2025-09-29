BIST 11.048
Hadi Özışık ile Gaffar Yakınca'nın programı neden bitti?

Gazeteci Hadi Özışık, Gaffar Yakınca ile birlikte Flash TV ekranlarında yaptığı YouTube canlı yayınlarının sona erdiğini açıkladı. Özışık, son yayını yaptıkları gün kanalın kapanacağını bilmediklerini belirterek, “Şaka yapıyorlar sandık ama gerçekmiş” dedi. TMSF’nin Flash TV yönetimine el koyduğunu ve bundan sonra bant yayın yapılmasına karar verildiğini aktaran Özışık, yaklaşık 150 çalışanın işsiz kaldığını söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık, haftaiçi her gün Gazeteci Gaffar Yakınca ile Flash TV ekranlarında yaptığı YouTube canlı yayınlarının sona erdiğini duyurdu. Özışık, programın bitiş sürecine dair yaptığı açıklamada, son yayını yaptıkları gün Flash TV’nin kapanacağını kendilerine kimsenin bildirmediğini söyledi.

"ŞAKA YAPIYORLAR ZANNETTİK"

Özışık, “Cuma günü son yayınımızdı ama bundan haberimiz yoktu. Gaffar Yakınca ile yayını bitirdik, yukarı çıktık. Çalışan arkadaşlar geldi ve ‘Haberiniz var mı? Flash TV kapandı’ dediler. Şaka yaptıklarını zannettik ama gerçekmiş” ifadelerini kullandı.

Özışık, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Flash TV yönetimine el koyduğunu ve bundan sonra bant yayını yapılmasına karar verildiğini belirtti. Bu karar sonucu yaklaşık 150 çalışanın işsiz kaldığını ifade eden Özışık, Gaffar Yakınca ile herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve bir yılı aşkın süredir uyum içinde program yaptıklarını vurguladı. “Helalleştik ama ayrılmadık. Yine televizyonlarda karşı karşıya geleceğiz” dedi. 

