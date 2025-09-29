Fatma Şahin evlilikte 41 yılını dolduran çiftleri umreye uğurladı!

Gaziantep’te "2025 Aile Yılı" kapsamında başlatılan "41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta Projesi" ile umreye gidecek ilk kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Fatma Şahin ise yolcu etme törenine katıldı. İşte o paylaşım...

"Belediyemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve hayırseverlerimizin katkıları ve Aile Yılı münasebetiyle umre yolculuğuna çıkan, 41 yıl ve üstü evli çınarlarımızı dün gece uğurladık. Gözyaşlarımız dualara karıştı, sel oldu. Rabbim edilecek duaları, Gazze’nin kurtuluşuna vesile kılsın. İlk kafilede 300 büyüğümüzü yolladık. Hedefimiz kendi imkanlarıyla bu ziyareti yapamayacak olan 15 bin çınarımızı kutsal topraklara yollamak. Bu hayırlı işin içinde olmak isteyen, isteyecek olan tüm hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Sağlıkla gidin gelin inşallah."