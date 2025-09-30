BIST 11.000
MAGAZİN

Güllü'nün evindeki kamera görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! Görüntülerin kırpılan kısmında bakın ne çıktı

Güllü'nün camdan düşüp öldüğü anlarda evinin içindeki kamera görüntüleri yayınlanmıştı. Ancak görüntülerde iki dakikalık kısm kırpılmıştı. Cinayet iddialarının yoğunlaşmasının ardından görüntülerin kırpılan kısmı da yayınlandı. Videonun tamamını izleyenlerin dikkatini bakın ne çekti...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut'un (52) düşme anına ilişkin ev içi kamera kayıtlarının tamamı ortaya çıktı. "Güllü" adıyla tanınan sanatçı, 28 Eylül'de Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası sosyal medyada yayınlanan videoda, özellikle lavabodan çıktıktan sonraki iki dakikalık kayıpla ilgili birçok iddia gündeme gelmişti. İddiaların yoğunlaşmasının ardından kamera kaydının tamamı yayınlandı.

Kayıtlarda müzik sesinin düşme sırasında kesilmesinin, kameranın insan sesine duyarlı özelliğinden kaynaklandığı belirlendi. Kameranın bu özelliği nedeniyle televizyon sesinin kısıldığı, insan seslerinin öne çıkarıldığı kaydedildi. O anlardaki diyaloglar dikkat çekti. 

