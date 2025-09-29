BIST 11.079
Giresun Belediye Başkanı Köse: İşe aldığımız personelin %80'ini CHP'den aldık

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, işe alınanların büyük çoğunluğunun CHP üyesi veya CHP referansıyla işe alındığını açıkladı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyedeki personel alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Köse, belediye yönetiminin parti yönetimiyle uyumlu çalıştığını ve bu doğrultuda personel seçimlerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Köse, işe alınan personelin yaklaşık yüzde 75-80'inin CHP ailesinden veya CHP referansıyla geldiğini açıkladı.

İl ve ilçe başkanlarından yönlendirmelerle işe alımların yapıldığını belirten Köse, ayrıca birkaç kişinin hemşeri derneklerinden seçildiğini ve bu tercihin seçim dönemi çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığını sözlerine ekledi.

