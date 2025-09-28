Sultangazi'de kazazededen ilginç hareket! Sürücü otomobilini bırakıp kaçtı
Sultangazi'de bir otomobile arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.
TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki 34 ROH 36 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ö.Ö. idaresindeki 34 NA 4577 plakalı otomobile arkadan çarptı.
BARİYERLERE ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ROH 36 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
İsmi henüz belirlenemeyen 34 ROH 36 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Ö.Ö. ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İtfaiye ekipleri kaza sonrası olası bir yangına karşı araçlara su tuttu.
Kaza nedeniyle bir süre otoyolda trafik oluşurken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.