Donald Trump'tan "F-35" yanıtı: Türkiye istediğini alacak

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump "Erdoğan dünyada saygı gören birisi. Onu Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için onur" dedi. Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, açıklamalarında "F-35" konusuna da değindi. Trump, "Türkiye istediğini alacak" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere 6 yıl sonra Beyaz Saray'a geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. 

İki lider, daha sonra Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

İlk sözü alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I AĞIRLAMAK BİZİM İÇİN ONUR, SAYGI DUYUYORUM"

Erdoğan'ın dünyada saygı gören birisi olduğunun altını çizen Trump, şu ifadeleri kullandı:

''Erdoğan dünyada saygı gören birisi. Onu Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için onur. Erdoğan'a saygı duyuyorum. Çok iş başaracağız. ''

Türkiye'nin gözü Beyaz Saray'da düzenlenen kritik zirveye çevrildi. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi. 

İki lider, Oval Ofis'e geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Donald Trump'a burada önemli bir soru yöneltildi.

DONALD TRUMP'TAN F-35 YANITI

Türkiye'nin gözünün çevrildiği görüşmede 'F-35' konusu gündeme getirildi...

Muhabirlerin kendisine yönelttiği 'F-35' sorusunu yanıtlayan Donald Trump, şu sözleri sarf etti:

Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor. F-35 konusunda da başarılı olacağız. Türkiye istediğini alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT

Ayrıca konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Trump'la) Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

