GÜNCEL

Mersin'de aldattığını iddia ettiği karısını dövüp videosunu yayınladı

Darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı öne sürülen şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı.

Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı öğrenilen olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

