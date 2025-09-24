Mersin'de aldattığını iddia ettiği karısını dövüp videosunu yayınladı
Darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı öne sürülen şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik resen soruşturma başlatıldı.
Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşandığı öğrenilen olayın zanlısının, Toroslar ilçesinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.