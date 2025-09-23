Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Filistin devletini tanıma kararını alan ülkeleri tebrik eden Erdoğan, bu adımların iki devletli çözümün hızlanmasını diledi. Gazze’deki katliama tepki gösteren Erdoğan, elini vicdanına koyan hiç kimsenin soykırıma sessiz kalamayacağını söyledi ve uluslararası toplumun yayılmacılık, ilhak ve istikrarsızlık girişimlerini durdurmak zorunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı"na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum.

"ELİNİ VİCDANINA KOYAN HİÇ KİMSE BU SOYKIRIMA SESSİZ KALAMAZ"

Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.

"FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIMA KARARI TARİHİ BİR KARARDIR"

Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır.

"ULUSLARARASI TOPLUM BU GİRİŞİMLERİ DURDURMAK ZORUNDADIR"

Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır.

"BUNA ASLA İZİN VERİLEMEZ"

Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor."