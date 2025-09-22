BIST 11.468
Hadi Özışık duyurdu: 15 belediye başkanı AK Parti'ye geçmeyi bekliyor

Son günlerde muhalefet partilerinden AK Parti’ye geçen belediye başkanları gündemde yer alırken, konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Gazeteci Hadi Özışık, yaklaşık 15 belediye başkanının AK Parti’ye geçiş için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat beklediğini söyledi.

Son günlerde muhalefet partilerinden AK Parti'ye geçen belediye başkanları gündemdeyken, konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalar geldi. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik süreci değerlendirdi.

"AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLAR OLABİLİR"

Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, yalnızca belediye meclis üyelerinin değil, farklı isimlerin de AK Parti’ye katılım göstereceğini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden sadece belediye meclis üyeleri değil, daha farklı katılımların da AK Parti’ye olacağını söyleyen bir kesim var” dedi. Özçelik ayrıca AK Parti içindeki uyumsuzluk tartışmalarına rağmen, CHP’den de bu yönde transferlerin konuşulduğunu ifade etti.

"15 İSİMİN GEÇMESİ BEKLENİYOR"

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ise 15 ismin AK Parti'ye geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklediğini ifade etti:

"15’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecekmiş. Ve bunların müracaatları da var. 15 tane belediye başkanının AK Parti’ye geçiş için beklemede olduğu, son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğu söyleniyor."

