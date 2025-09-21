40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilerle böyle mücadele ediyor!

Gazeteci Hadi Özışık, Ali Mahir Başarır'ın Gürsel Tekin hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Özışık, "40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin yeni yetme CHP'lilere karşı bir mücadele veriyor" dedi. Özışık, Tekin'e şöyle seslendi: "Sen Taksim'de kendini astığın gün bunlar için bayram günüdür Gürsel Tekin. Saf olma Allah aşkına!"

Başarır'ın Tekin'e '2010 yılına beni götürme' dediğini aktaran Özışık, "Gürsel Tekin'i içeri alacaklarmış. Ne yaptı acaba Gürsel Tekin? Bir şey yaptıysa, içeri atılacak kadar büyük bir suç işlediyse, bu yeni yetme CHP'liler bugüne kadar niye sustular? Gürsel Tekin çağrı heyetinin başı olarak İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilince, Ali Mahir ve onun gibi düşünenler 'tükaka' dediler." ifadelerini kullandı.

Özışık, Gürsel Tekin'e seslendi: Saf olma Allah aşkına!

Özışık, "CHP'liler CHP'lilere iftira atıyor. Gürsel Tekin de diyor ki, 'Bana bir tane ispatlasınlar, Taksim'de kendimi asarım' diyor. Gürsel Bey sen ne saf bir adammışsın ya. Seninle ilgili dünyayı önüne koysalar ve sen her şeyi ispatlasan bile bunlar senin Taksim'de kendini asman için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Niye biliyor musun? Yıllarca bugün sana yaptıklarının birebir aynısını Recep Tayyip Erdoğan'a yaptılar. Sen Taksim'de kendini astığın gün bunlar için bayram günüdür Gürsel Tekin. Saf olma Allah aşkına." dedi.