Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha İsrail'i sert sözlerle eleştirdi, Netanyahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor." dedi. Erdoğan, "Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız, inşallah kıyamete kadar da yine burada olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz." açıklamasına ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükselir. Biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk.

"Bu coğrafyada ev sahibiyiz"

Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olacağız. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak.

"Kimse bize tarih dersi vermesin"

Allah'ın izniyle her türlü oyunu bozacak her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kuvvete, kapasiteye ve elbette basiret ve ferasete sahibiz. Şimdi birileri çıkıyor bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Kimse çıkıp bize tarih dersi vermesin."

"Şehitlerin manevi gölgeleri, asırlardır olduğu gibi bugün de bize refakat ediyor." diyen Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarını daima bağrıma basmış bir milletiz. Bu vatan bize şehitlerimizin emanetidir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü atamayla birlikte 55 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmiş olacağını söyledi.

Erdoğan, "Şehitlerimizin kabirleri, emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. O siperler aşılmadı aşılmayacak." ifadesini kullandı.

"Zorlu imtihanlardan geçtik"

Terörün her türlüsü ile en etkin şekilde mücadale ettiklerini belirten Erdoğan, "Milli birlik ve ydayanışa ruhjumuza usu kuranların planlarını hep birlikte yırtıp attık. Vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik. Zorlu imtihanlardan geçtik. Birliğimize pusu kuranların planlarını bozduk." diye konuştu.

Netanyahu ne demişti?

İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekatı başlatmasının hemen ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Doğu Kudüs'te katıldığı bir programda konuşan Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün İsrail'in parçası olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef almıştı.

Netanyahu, "İşte buradayız. Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Bu senin şehrin değil. Bu bizim şehrimiz. O her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek" demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu’nun Erdoğan’ı hedef alan sözlerine, “Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir” ifadeleriyle tepki göstermişti.