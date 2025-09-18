Fenerbahçe'den 'hesap zamanı' paylaşımı! Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri...

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Alanyaspor maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımdan bir süre sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun saat 16:00'da TFF'nin Riva yerleşkesindeki binasına gideceği duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede hakem kararları tartışma konusu oldu.

Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı.

"Hesap zamanı"

Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri TFF'ye gidiyor!

Fenerbahçe paylaşımdan kısa süre sonra, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin bugün TFF'ye gideceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

“Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da TFF’nin Riva tesislerine gidecektir.“