Trafik magandasının tokat attığı baba, o anları anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çocuklarını okula götüren bir baba, hız yapan sürücüyü uyardığı için saldırıya uğramış, güvenlik kameraları sayesinde yakalanan 33 yaşındaki sürücü tutuklanırken, yanında bulunan 17 yaşındaki kişi serbest bırakılmıştı. Mağdur baba, o an yaşananları anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Çocuklarını okula götüren bir baba, sokakta hızla ilerleyen bir sürücüyü uyarması üzerine, sürücü tarafından tokatlandı. Olay sırasında babanın iki çocuğu da yanındaydı.

BABA OLAYI ANLATTI

Darp edilen baba, yaşananları şöyle aktardı:

"Bize karşı yönden hızlı bir şekilde bana doğru geldi ve çok süratli ve sağa sola drift atarak geliyordu. Çocuklar var diye seslendim, 'Yavaş yavaş, çocuklar var' dedim. Sürücü koluma vurdu, ardından arabadan inip bana ve neredeyse çocuğuma çarparak tokat attı."

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Olayın yaşandığı mahalledeki vatandaşlar, sokakta aşırı hız yapan sürücülere tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, "Olayın peşini bırakmayacağız, bu tür şahısları mahallemizden teker teker temizleyeceğiz" dedi.

EMNİYET MÜDAHALE ETTİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek sürücünün eşkalini tespit etti. Şüpheli 33 yaşındaki bir kişi ve olay sırasında yanında bulunan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

DARP SONRASI ÖZÜR İDDİASI

Baba, saldırı sonrası yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuğumun elini tutuyorum, çocuk titriyor. Özür diletti ama egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı. Çocukların psikolojisi bozulmasın diye her şeye rağmen sakin kaldım."

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Olayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 33 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yanında bulunan 17 yaşındaki kişi serbest bırakıldı.Baba, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Tanıyan tanımayan herkes destek oldu. Milletimiz haksızlığa boyun eğmiyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ise sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu tür davranışların önüne geçilmesi için herkesin duyarlı olması gerekiyor." dedi..

