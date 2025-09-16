BIST 11.177
DOLAR 41,28
EURO 48,91
ALTIN 4.896,13
YEREL

Aydın'da 310 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi eşya taşıma asansörüyle evinden çıkarıldı

Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası hastaneden taburcu olan ve Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım'ın cenazesi, evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 49 yaşındaki Barış Yıldırım, temmuz ayında Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi.

Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak'taki evinde fenalaşan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın cenazesi, apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince evinin penceresinden eşya taşıma asansörüyle çıkarıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazenin Eğriboyun Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Şeker hastalarına önemli uyarılar!
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Babaya tokat atan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da önemli açıklamalar
CHP kurultay davası ertelendi! Barış Yarkadaş kararı duyunca bakın ne dedi olay sözler
CHP kurultay davası ertelendi! Barış Yarkadaş kararı duyunca bakın ne dedi olay sözler
Bülent Ersoy'un içkiyi kaldırıp 'içeyim mi? saraydan sizi duymasınlar' lafı olay oldu
Bülent Ersoy'un içkiyi kaldırıp 'içeyim mi? saraydan sizi duymasınlar' lafı olay oldu
Emmy ödülü kazanan Yahudi aktrist Einbinder'den "Filistin'e özgürlük" çağrısı
Emmy ödülü kazanan Yahudi aktrist Einbinder'den "Filistin'e özgürlük" çağrısı
Barış Yarkadaş’tan Fikri Sağlar’a sert tepki: Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza…
Barış Yarkadaş’tan Fikri Sağlar’a sert tepki: Lanet olsun sizin parti içi iktidar hırsınıza…
Kediyi kurtarmak istedi sonrası çok feci! İstanbul'da yaşandı
Kediyi kurtarmak istedi sonrası çok feci! İstanbul'da yaşandı
Kızılcık Şerbeti'nin senaristinden dizisi hakkında skandal savunma: "Eskortluktan keyif alıyor, bunu yapan arkadaşlarım vardı"
Kızılcık Şerbeti'nin senaristinden dizisi hakkında skandal savunma: "Eskortluktan keyif alıyor, bunu yapan arkadaşlarım vardı"
İzmir'de kan donduran anlar! Genç kadın nişanlısını 3 yerinden bıçakladı...
İzmir'de kan donduran anlar! Genç kadın nişanlısını 3 yerinden bıçakladı...