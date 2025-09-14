BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
YEREL

İzmir'de kan donduran anlar! Genç kadın nişanlısını 3 yerinden bıçakladı...

İzmir'de bir kadın, tartışma sırasında nişanlısını üç yerinden bıçakladı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de yaşanan tartışma kanlı bitti. Bir kadın, tartışma sırasında nişanlısını üç yerinden bıçakladı.

Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, yanında bulunan bıçakla nişanlısını üç yerinden yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin inceleme sürüyor.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir'de meydana gelen olayın sebebi henüz ortaya çıkmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Bursa'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Sinan Burhan kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler
Sinan Burhan kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu görüntüleri için Adalet Bakanı Tunç'a çağrı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu görüntüleri için Adalet Bakanı Tunç'a çağrı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ile Belediye Meclis Üyesi Cebeci, AK Parti'ye katıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ile Belediye Meclis Üyesi Cebeci, AK Parti'ye katıldı
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu şerefsizliği hiç yapmadım...
Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu şerefsizliği hiç yapmadım...
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Herkesle baş edeceğim!
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Herkesle baş edeceğim!
Çorum'da tır şoförü aracında ölü bulundu...
Çorum'da tır şoförü aracında ölü bulundu...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı