İzmir'de kan donduran anlar! Genç kadın nişanlısını 3 yerinden bıçakladı...
İzmir'de bir kadın, tartışma sırasında nişanlısını üç yerinden bıçakladı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de yaşanan tartışma kanlı bitti. Bir kadın, tartışma sırasında nişanlısını üç yerinden bıçakladı.
Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın, yanında bulunan bıçakla nişanlısını üç yerinden yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin inceleme sürüyor.
SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
İzmir'de meydana gelen olayın sebebi henüz ortaya çıkmadı.