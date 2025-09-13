Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu görüntüleri için Adalet Bakanı Tunç'a çağrı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, diploma davasının görüldüğü Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda katılımcılarla sohbet etmesine tepki göstererek, "Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Gerekeni yapacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

İBB yolsuzlu soruşturmalarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun, Silivri’deki diploma davasında katılımcılarla sohbet ettiği anlara ilişkin görüntüler, tartışma konusu oldu.

Duruşmayı izlemeye gelenlerle konuşan İmamoğlu, “İnşallah iyi günlerde de görüşürüz. Böyle bir dava olmaz, insan anlatırken hicap duyuyor” demişti. İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi.

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma İmamoğlu'nun söz konusu videosunu da ekleyerek şunları kaydetti:

"Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!"