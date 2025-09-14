BIST 10.372
DOLAR 41,36
EURO 48,58
ALTIN 4.845,64
YEREL

Bursa'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Panayır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın kullanıldığı kavgada Lütfü E. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfü E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde bulunan 2 tabanca polis ekiplerince muhafazaya alınırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sinan Burhan kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler
Sinan Burhan kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu görüntüleri için Adalet Bakanı Tunç'a çağrı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu görüntüleri için Adalet Bakanı Tunç'a çağrı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ile Belediye Meclis Üyesi Cebeci, AK Parti'ye katıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ile Belediye Meclis Üyesi Cebeci, AK Parti'ye katıldı
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu şerefsizliği hiç yapmadım...
Barış Yarkadaş açtı ağzını yumdu gözünü: Bu şerefsizliği hiç yapmadım...
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Herkesle baş edeceğim!
Gürsel Tekin ateş püskürdü: Herkesle baş edeceğim!
Çorum'da tır şoförü aracında ölü bulundu...
Çorum'da tır şoförü aracında ölü bulundu...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?
CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?