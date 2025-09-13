BIST 10.372
Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü adına temin ettikleri parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Ekiplerce, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Kayseri, Niğde ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.B. (34), A.Y. (26), İ.C. (41), F.K. (50), M.E.A. (42), A.N. (50), A.E. (34), A.A. (44), Y.E.M. (33), A.A. (34), Y.S. (36), A.H. (30), R.B. (62) ve A.E.A. (28) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 bin 687 dolar, 470 avro, 22 bin 925 lira, 5 tam altın, 1 yarım altın, 1 altın bileklik, 3 altın yüzük, 2 altın küpe, 1 altın zincir, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

