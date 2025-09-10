CHP il binasında temizlik krizi! Listeyi kim belirledi?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan temizlik tartışması büyüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, “resmi niteliği olmayan” bir listenin kamuoyuna servis edilerek algı yaratılmaya çalışıldığını savunurken, listede adı geçen CHP Ataşehir Kurucu Üyesi Duran Acar ve bazı partililer, binaya gönüllü olarak gittiklerini ve yaklaşık 40 kişiyle temizlik yaptıklarını açıkladı. Acar, tartışmaların partiyi yıprattığını belirterek, “Partimizi sahipsiz bırakmayız, çöpünü de dökeriz çayını da yaparız” dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan temizlik tartışmalarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Yarkadaş, ekrana çıkarılan ve “resmi niteliği olmayan” bir listenin, partiye yönelik algı yaratmak için kullanıldığını belirtti.

Söz konusu listede yer alan isimleri tanıdığını aktaran Yarkadaş, bu kişiler arasında eski ilçe başkanlarının ve il yöneticilerinin bulunduğunu ifade etti. Listenin hedef aldığı isimlerden biri olan CHP Ataşehir Kurucu Üyesi ve Meclis eski Başkanvekili Duran Acar ile görüştüğünü söyleyen Yarkadaş, Acar’ın temizlik sürecine dair açıklamalarına yer verdi.

Acar, “CHP İstanbul il Başkanlığında iki gün önce ortaya çıkan manzaradan sonra çeşitli ilçelerden daha önce görev yapmış arkadaşlarımızla konuştuk ve partimizi temizlemek için Sarıyerdeki binaya geldik” dedi.

Yaklaşık 40 kişilik bir grupla temizlik yaptıklarını söyleyen Acar, “Şu an 40’a yakın arkadaşımızla binayı temizledik ve binamız tertemiz oldu. Diğer yerleri de temizliyoruz. Partimizi sahipsiz bırakmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrar. Binaya gitmemizin sebebi ise şu idi: Eski il başkanımız Özgür Çelik ve yönetimi tam üç gündür parti çalışanlarının binaya gelmesini istememişler hiçbir personel binaya gelmiyor. İl binasında çalışan 41 arkadaşımız işine gelemediği için bizler gidip temizlik görevini üstlendik biz partimizin çöpünü de dökeriz çayını da yaparız” ifadelerini kullandı.

Acar, tartışmaların partiyi yıprattığını belirterek, “Tartışma yapacağınıza bugün Beykoz’da bir belediyemizi daha kaybettik onun sebebi olanlara tepki gösterin gelin hep birlikte partimize sahip çıkalım ve bu tartışmaları bitirelim” çağrısında bulundu.

Gürsel Tekin tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne verildiği iddia edilen listede ismi bulunan bazı isimler ise, il binasına gönüllü olarak geldiklerini ve temizlediklerini söyledi.

Listede ismi bulunan isimler ise şunlardı: